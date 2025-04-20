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Социальный статус влияет на аппетит, выяснили ученые

FQР: состоятельные люди четче воспринимают чувство насыщения
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Даремского университета (Великобритания) обнаружили, что люди с высоким уровнем дохода лучше ощущают насыщение, чем представители более низкого социального статуса. Результаты  исследования опубликованы  в  журнале  Food Quality and Preference (FQР).

В эксперименте приняли участие 96 студентов из разных социальных слоев. Каждому из них предложили тарелку с 70 кусочками молочного шоколада и попросили съесть столько, сколько хочется, одновременно оценивая вкус сладости.

Во время дегустации ученые измеряли вариабельность сердечного ритма. Этот показатель отражает активность блуждающего нерва, который регулирует связь между кишечником и мозгом, а также чувство голода и насыщения.

Как объяснил ведущий автор исследования Марио Вейк, участники из более обеспеченных семей сильнее ориентировались на внутренние сигналы тела — они прекращали есть, когда чувствовали сытость. У студентов, выросших в менее благополучных условиях, эта связь была слабее — они чаще переедали.

Ранее считалось, что пищевые привычки формируются в основном под влиянием внешних факторов, таких как доступность продуктов. Однако новое исследование показало, что важную роль играет и то, насколько человек чувствует сигналы собственного тела. Пока эксперимент проводился только с шоколадом, но в будущем ученые планируют проверить, распространяется ли этот эффект и на другие виды пищи.

Ранее врач объяснил, как курение снижает аппетит.

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