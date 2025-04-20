Ученые доказали эффективность нового метода лечения боли в спине

Healthcare: постуральная терапия Канали сняла боль в пояснице за месяц занятий

Международная группа ученых из Италии и США подтвердила эффективность нового подхода к лечению хронической боли в пояснице — метода постуральной терапии Канали (CPM). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Healthcare.

CPM сочетает специальные упражнения, исправление осанки и дыхательные практики для устранения дисбалансов, вызывающих хроническую боль в спине. В отличие от обычной лечебной физкультуры (ЛФК), CPM фокусируется на переобучении двигательных шаблонов: терапевты используют тактильные подсказки, визуальную обратную связь и проприоцептивные стимулы, чтобы восстановить естественную биомеханику.

В ходе исследования специалисты сравнивали два подхода: традиционные упражнения ЛФК и метод CPM, основанный на кинезиологии (коррекции движений).

Группа CPM показала выраженное снижение боли уже через четыре недели, причем эффект сохранялся через три месяца после терапии. У пациентов улучшилась осанка и распределение нагрузки.

Это открытие дает надежду миллионам людей, страдающим от хронической боли в спине, и может изменить подход к реабилитации пациентов с опорно-двигательными нарушениями.

Ранее ученые доказали, что психотерапия избавляет от хронической боли в пояснице эффективнее опиоидных анальгетиков.