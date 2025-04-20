В мозге нашли механизм, который управляет концентрацией внимания

Nsci: мозг может отключать отвлекающие факторы до того, как их заметит глаз

Ученые из Лейпцигского университета установили, что человеческий мозг способен «тренироваться» в управлении вниманием: при многократном воздействии отвлекающих стимулов он учится отфильтровывать их на раннем этапе зрительной обработки. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience (Nsci).

К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента с участием 24 добровольцев. Испытуемых просили внимательно следить взглядом за целевой фигурой (например, зеленым кругом) на дисплее. Отвлекающий элемент (красный ромб) также многократно появлялся на экране в одном и том же месте.

С помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) исследователи отслеживали мозговую активность во время визуального поиска объектов. Они обнаружили, что со временем мозг начинал «гасить» активное визуальное восприятие в зоне, где регулярно появлялся отвлекающий элемент. Это происходило еще до того, как сознание успевало на него среагировать, что помогало участникам быстрее находить цель и точнее выполнять задачу.

Этот феномен, известный как «выученное подавление», демонстрирует, как мозг адаптируется к повторяющимся раздражителям, позволяя эффективнее концентрироваться на важном.

«Мы доказали, что мозг способен изменять свою раннюю зрительную реакцию на основе опыта, что существенно улучшает фокусировку внимания. Интересно, что даже полезные стимулы обрабатывались хуже, если они появлялись там, где раньше возникали отвлекающие элементы», — отмечает доктор Норман Форшак, один из авторов исследования.

Результаты подчеркивают важность повторяемости и предсказуемости в окружающей среде — например, в дизайне дорожного движения. Исследователи считают, что одинаковое оформление улиц и маршрутов может способствовать снижению количества аварий, помогая мозгу водителей быстрее и точнее ориентироваться.

Ранее ученые выяснили, какая область мозга отвечает за щедрость.