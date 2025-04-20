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Развеян миф о питании при повышенном холестерине

WellnessPulse: не существует специальных диет для снижения уровня холестерина
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Общий режим питания с преобладанием фруктов, овощей, рыбы и нежирных молочных продуктов снижает уровень холестерина в крови эффективнее, чем специфические диеты. Об этом изданию WellnessPulse рассказала доктор медицинских наук, диетолог Александра Гинос (США).

Специалист уточнила, что от уровня холестерина зависит здоровье сердечно-сосудистой системы. Избыток холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта — именно его снижения пытаются добиться коррекцией рациона.

По словам диетолога, для нормализации уровня холестерина ЛПНП в крови нужно придерживаться долгосрочной стратегии питания, а не диет, предписывающих полностью отказаться от определенных групп продуктов.

Доктор Гинос объяснила, что особое внимание при этом нужно уделить двум пунктам. Первый предполагает увеличение доли овощей, фруктов, зелени, рыбы, птицы, орехов и нежирных молочных продуктов в рационе. Второй подразумевает ограниченное потребление нескольких типов продуктов — красного мяса (и закусок на его основе), сладостей, напитков с высоким содержанием сахара, «тропических» масел (пальмового, кокосового) и жареной во фритюре пищи.

Диетолог отметила, что любая диета, которая соответствует таким критериям, помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Полностью отказываться от «нежелательных» продуктов при этом не следует — их умеренное потребление не навредит здоровью.

Ранее был назван напиток, снижающий уровень холестерина в крови.

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