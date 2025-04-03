Назван напиток, снижающий уровень холестерина в крови

По словам кардиолога Национальной службы здравоохранения Великобритании Ранджа Сингха, соединение под названием ликопин в томатном соке без соли подавляет выработку ЛПНП — так называемого плохого холестерина. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач объяснил, что ЛПНП (липопротеины низкой плотности) — это тип молекул, переносящих холестерин в организме. В умеренных количествах холестерин необходим для нормальной работы пищеварения, а также выработки витамина D и гормонов. Однако избыток холестерина «в ЛПНП форме» приводит к появлению на сосудистой стенке бляшек, приводящих к ухудшению качества кровотока.

Снизить уровень липопротеинов низкой плотности помогают продукты, богатые клетчаткой — овощи, фрукты, ягоды и крупы. Таким свойством обладают и некоторые напитки, например томатный сок. Доктор Сингха уточнил, что его полезные свойства обусловлены высоким содержанием ликопина. Этот растительный пигмент работает как антиоксидант, то есть предотвращает повреждение здоровых клеток.

Исследования показали, что ликопин помогает восстановить нормальный уровень холестерина в крови, снижая риск развития ишемической болезни сердца и предотвращая атеросклероз, инсульт и инфаркт миокарда. Кардиолог отметил, что для получения защитного эффекта нужно выбирать сок без соли.

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