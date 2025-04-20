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Диабет «пятого типа» признали отдельным заболеванием

Medscape: диабет пятого признали отдельной формой заболевания
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Международная федерация диабета (IDF) официально признала диабет пятого типа самостоятельной формой заболевания. Это решение стало результатом многолетних исследований специалистов Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Результаты были представлены на Всемирном диабетическом конгрессе и опубликованы на портале Medscape.

Диабет пятого типа характеризуется уникальным клиническим профилем: у пациентов наблюдается резкое снижение секреции инсулина, пониженная продукция глюкозы в печени и усиленное ее усвоение тканями. Масса тела при этом не увеличивается. Также у таких пациентов фиксируются крайне низкие уровни печеночного и висцерального (окружающего внутренние органы) жира, что резко отличает эту форму заболевания от диабета второго типа.

Новые данные опровергают прежние представления о том, что заболевание связано с инсулинорезистентностью, и подчеркивают, что ключевым фактором его развития является выраженный дефицит секреции инсулина.

По словам профессора Мередит Хокинс, ведущего исследователя проекта, официальное признание диабета пятого типа открывает путь к созданию более точных методов диагностики и разработке эффективных терапевтических подходов.

Согласно классификации Американской диабетической ассоциации (ADA), диабет третьего типа связывается с генетическими нарушениями, патологиями поджелудочной железы и воздействием лекарственных препаратов, а диабет четвертого типа (гестационный) развивается во время беременности.

При диабете первого типа клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина, разрушаются. Второй тип чаще развивается после 40 лет, особенно при наличии лишнего веса. Здесь инсулин вырабатывается, но организм теряет к нему чувствительность.

Ранее были названы две группы пищевых добавок, способствующих развитию диабета.

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