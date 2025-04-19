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На Марсе нашли ключевое доказательство возможной древней жизни

Science: марсоход обнаружил минерал, указывающий на углеродный цикл Марса
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NASA/Adam Valantinas

Марсоход NASA Curiosity сделал прорывное открытие, обнаружив в кратере Гейла минерал сидерит — карбонат железа, который может свидетельствовать о существовании углеродного цикла на древнем Марсе. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Долгое время ученые не могли найти на Марсе карбонатные минералы, которые на Земле играют ключевую роль в углеродном цикле и поддержании климата. Однако анализ образцов, собранных Curiosity в 2022–2023 годах, показал, что породы содержат 5–10% сидерита, ранее скрытого от орбитальных сканеров из-за примесей сульфатных солей.

«Это открытие меняет наше понимание марсианской геохимии. Теперь мы знаем, что карбонаты на Марсе есть, просто они «замаскированы» другими минералами», — объяснил ведущий автор исследования Бен Тутоло.

Специалисты предполагают, что на Марсе существовал «несбалансированный» углеродный цикл: углекислый газ из атмосферы активно связывался породами, но из-за отсутствия тектоники плит не возвращался назад. Это привело к постепенной потере атмосферы и резкому похолоданию.

«Примерно 3,5 млрд лет назад, когда на Земле уже зарождалась жизнь, Марс начал превращаться в холодную пустыню», — уточнили ученые.

Хотя доставка марсианских образцов на Землю (миссия Mars Sample Return) откладывается, Curiosity продолжает изучать геологию кратера Гейла. Новые данные помогут уточнить климатические модели древнего Марса и понять, могла ли там существовать жизнь.

Ранее ученые раскрыли многослойную тайну воды на Марсе.

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