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Ученые открыли «невозможный» цвет, который нельзя увидеть без лазера

SciAdv: активация сетчатки светом позволила увидеть новый оттенок сине-зеленого
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Depositphotos

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что обнаружили новый цвет. Его невозможно увидеть без стимуляции сетчатки лазерным излучением. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Обычно люди различают цвета благодаря трем типам светочувствительных колбочек в сетчатке: L (длинные волны, красный), M (средние волны, зеленый) и S (короткие волны, синий). Однако в природе нет света, который бы активировал только M-колбочки, не затрагивая остальные. Ученые смогли обойти это ограничение, используя лазер для точечной стимуляции исключительно M-колбочек.

Полученный цвет, названный «оло» (от бинарного кода 010, где активна только M-колбочка), участники описывали как «невероятно насыщенный сине-зеленый», но подчеркивали, что его невозможно воспроизвести на экране или бумаге.

Технология, получившая название Oz Vision (в честь Изумрудного города из сказки «Волшебник страны Оз»), может помочь в изучении механизмов зрения, включая дальтонизм и дегенеративные заболевания сетчатки. Однако в ближайшее время обычные люди вряд ли смогут увидеть «оло» — для этого требуется сложное лазерное оборудование.

Открытие ставит новые вопросы о пределах человеческого восприятия и возможностях искусственной стимуляции зрения.

Ранее ученые научились возвращать зрения с помощью инъекций золотых частиц.

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