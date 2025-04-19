В России разработали программу для расчета углеродного следа мусоровозов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали программу, позволяющую точно оценить выбросы углекислого газа при транспортировке твердых коммунальных отходов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.
Транспортная отрасль — значимый источник парниковых газов. Особенности работы мусоровозов (частые остановки, холостой ход, прогрев двигателя) увеличивают выбросы, но существующие калькуляторы не учитывают эту специфику, отметили специалисты.
Разработка исследователей Пермского Политеха анализирует тип и расход топлива, время работы на холостом ходу, загрузку транспортного средства, текущие климатические условия и маршрут движения.
«Мы учитываем все ситуации, когда двигатель сжигает топливо — даже при погрузке-разгрузке, что дает до 35% от общего объема выбросов», — пояснили в ПНИПУ.
Программу протестировали на локальных данных, сравнив с ее помощью эффективность разных типов транспорта, оптимизировав логистику и выбирать более чистые виды топлива.
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