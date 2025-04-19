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В России разработали программу для расчета углеродного следа мусоровозов

ПНИПУ: создано приложение для оценки выбросов углерода при вывозе отходов
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Павел Лисицын/РИА Новости

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали программу, позволяющую точно оценить выбросы углекислого газа при транспортировке твердых коммунальных отходов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Транспортная отрасль — значимый источник парниковых газов. Особенности работы мусоровозов (частые остановки, холостой ход, прогрев двигателя) увеличивают выбросы, но существующие калькуляторы не учитывают эту специфику, отметили специалисты.

Разработка исследователей Пермского Политеха анализирует тип и расход топлива, время работы на холостом ходу, загрузку транспортного средства, текущие климатические условия и маршрут движения.

«Мы учитываем все ситуации, когда двигатель сжигает топливо — даже при погрузке-разгрузке, что дает до 35% от общего объема выбросов», — пояснили в ПНИПУ.

Программу протестировали на локальных данных, сравнив с ее помощью эффективность разных типов транспорта, оптимизировав логистику и выбирать более чистые виды топлива.

Ранее российские ученые предупредили об угрозе для жизни и здоровья от неправильной утилизации старых шин.

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