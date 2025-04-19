Российские ученые предупредили о смертельной угрозе здоровью от старых шин

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предупредили об опасных последствиях неправильной утилизации изношенных автомобильных шин, которые ежегодно превращаются в отходы с окончанием зимнего сезона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Покрышки транспорта могут причинять вред здоровью еще во время эксплуатации. При стирании протектора во время движения в воздух попадают микрочастицы резины, содержащие технический углерод и химические добавки. Они могут вызывать раздражение дыхательных путей, обострение астмы и бронхита, а также аллергические реакции.

Наиболее опасным методом избавления от шин считается сжигание, поскольку при горении выделяется ядовитый угарный газ, оксиды серы и азота (провоцируют болезни легких) и канцерогенная сажа.

Кроме того, превращение старых шин в клумбы приводит к постепенному отравлению почвы токсинами.

Тем не менее, переработанные покрышки действительно применяют для покрытий, но только после тщательной очистки. Готовая крошка безопасна, пока не начинает разрушаться. Однако со временем изношенное покрытие может выделять резиновую пыль, поэтому требует своевременной замены.

Во многих городах работают пункты бесплатного приема покрышек. Их перерабатывают в крошку для стройматериалов или используют в промышленности, сводя вред для экологии к минимуму.

Ранее ученые научились превращать старые шины в нефть с помощью жидкого азота и кофемолки.