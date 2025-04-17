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Ученый поставил под сомнение обнаружение жизни на экзопланете K2-18b

Астрофизик Вибе: обнаружение на K2-18b соединений серы не является открытием
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NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted/STScI

Ученые из США сделали громкое заявление об обнаружении внеземной жизни на экзопланете K2-18b. В атмосфере этой «Земли» были обнаружены большие концентрации веществ, которые выделяются бактериями. Однако, как рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, об этих веществах было известно ранее и их наличие еще не говорит о жизни на планете.

Существует целый набор веществ, которые называют биосигнатурами. Это химические соединения, которые могут появляться в атмосфере планеты в результате жизнедеятельности живых организмов.

«В статье речь идет о двух других биосигнатурах — диметилсульфиде и диметилдисульфиде. Это соединения серы, органические вещества, в состав которых входят атомы серы. На Земле они также являются продуктом жизнедеятельности организмов, хотя и не в результате их активной жизни, а скорее в результате гниения», — говорит Вибе.

Экзопланета K2-18b уже становилась предметом обсуждений, связанных с обнаружением этих молекул в её атмосфере. Однако первое сообщение было не совсем убедительным, впоследствии появились работы, которые оспаривали его достоверность.

«Теперь же авторы исследования решили использовать еще один прибор. Они работали на космическом телескопе Джеймс Вебб, но на этот раз задействовали другое оборудование. В этих данных они также обнаружили признаки молекул, о которых ранее сообщали. Таким образом, исследователи подтвердили свои предыдущие результаты, но на более надежном уровне. Это не открытие, а лишь более достоверное подтверждение уже имеющихся данных. Пока ни о каком обнаружении жизни речь не идет, в информации, полученной в ходе исследования, не содержится сенсационных открытий. Обнаружение определенных веществ не обязательно свидетельствует о наличии жизни на планете, они могли появиться в атмосфере и по другой причине, но ее нужно искать», — считает Вибе.

По его словам, эта планета отличается от Земли, и на ней, возможно, существуют условия, которые могут повлиять на химию атмосферы и возможности возникновения и существования жизни.

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