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Ученые раскрыли новую природу микровспышек на Солнце

AJL: энергия микровспышек на Солнце рождается из спутанных магнитных полей
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Ученые под руководством профессора Би И из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук предложили свежий взгляд на природу солнечных микровспышек и их связь с более крупными солнечными вспышками. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Традиционно солнечные вспышки объяснялись резкими выбросами энергии из магнитных канатов — структур, состоящих из закрученных линий магнитного поля. Однако в новой работе исследователи сосредоточились на микровспышках — гораздо менее мощных, но гораздо более частых событиях — и выяснили, что механизмы их возникновения могут существенно отличаться.

С помощью данных с прибора Extreme Ultraviolet Imager на борту аппарата Solar Orbiter ученые впервые зафиксировали крошечные выбросы, сопровождающие микровспышки. Эти выбросы зарождались в центрах трех последовательных микровспышек, возникающих в дипольном магнитном поле. Изначально выбросы выглядели как точечные структуры диаметром всего 103 км, но затем быстро трансформировались в кольцеобразные образования, распространявшиеся поперек основного кольца вспышки.

Исследователи предполагают, что эти микровспышки вызываются переподключением магнитных полей с малым углом отклонения, происходящим в так называемых «переплетенных» магнитных структурах. Это альтернативный механизм по сравнению с классическим сценарием, характерным для крупных вспышек, и он может объяснять, как микровспышки высвобождают энергию.

Особенно важным открытием стало то, что предложенный механизм напоминает процессы, лежащие в основе наноспышек — миниатюрных вспышек, давно рассматриваемых как возможный источник нагрева солнечной короны. Это говорит о схожести процессов на разных масштабах: от самых малых до самых мощных вспышек.

По мнению авторов исследования, такая универсальность физических механизмов может изменить подход к изучению активности Солнца и объяснить, как сохраняется столь высокая температура его внешней оболочки.

Ранее ученые нашли ключ к пониманию рождения первых звезд Вселенной.

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