В России нашли молекулы для будущего лекарства от ПТСР

Ученые Сеченовского Университета при помощи математического моделирования рассчитали три новые молекулы для создания инновационного лекарства от посттравматического стрессового расстройства. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство, которое развивается из-за длительного психотравмирующего воздействия, связанного с ситуациями, угрожающими жизни и здоровью. Чаще всего от него страдают военные, побывавшие на фронте. Среди проявлений ПТСР флешбеки, нарушения сна и ночные кошмары, повышенная тревожность, проблемы с концентрацией внимания и другие.

Для лечения этого расстройства применяется медикаментозная терапия в сочетании с психотерапией. Рассчитанные учеными молекулы по своим свойствам превосходят схожие соединения, ранее синтезированные и запатентованные другими лабораториями. Уже в ближайшие месяцы ученые синтезируют молекулу и проверят ее свойства в лаборатории.

«В своих расчетах мы опираемся на молекулу природного соединения, экстрагированного из растительного сырья. На ее основе мы разрабатываем химическое соединение, которое по своим свойствам будет превосходить фармакологические свойства природных веществ, уже показавших эффективность в лечении ПТСР. Сравнив свойства наших молекул с соединениями, которые ранее были разработаны и синтезированы в других лабораториях, мы убедились, что наши молекулы смогли их превзойти по некоторым параметрам. Например, наши кандидаты показали лучшую связываемость с целевым рецептором, лучшую растворимость — то есть способность проникать через клеточную мембрану», — рассказала заведующая лабораторией Кира Вяткина.

В дальнейших планах исследователей — синтезировать наиболее перспективную молекулу-кандидата и проверить ее свойства in vitro. Уже в начале 2026 года ученые планируют приступить к исследованиям соединения на лабораторных животных.

Исследование было поддержано программой «Приоритет 2030».

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