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Найдено древнее морское существо, которое «пылесосило» дно в поисках пищи

Evo & Dev: обнаружен морской организм возрастом 555 миллионов лет
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Walker Weyland

Ученые из Университета Флориды обнаружили окаменелость одного из древнейших обитателей планеты, способного к самостоятельному передвижению. Существо, возраст которого составляет около 555 миллионов лет, получило название Quaestio simpsonorum. Находка описана в научной статье в журнале Evolution & Development (Evo & Dev).

Quaestio simpsonorum отличается от своих предшественников четкой лево-правой асимметрией — важной вехой в эволюции многоклеточных организмов. По словам ученых, это одно из первых существ на Земле, которое могло самостоятельно перемещаться, что делает находку особенно ценной для изучения ранних этапов развития жизни.

По словам исследователей, существо было морским обитателем и по форме напоминало вопросительный знак: его размеры позволяют уместить окаменелость на ладони.

Ученые обнаружили не только сами окаменевшие останки, но и четкие отпечатки его движений на донных каменных плитах, что помогло воссоздать образ жизни этого загадочного древнего существа. Судя по найденным следам, Quaestio simpsonorum медленно передвигался по морскому дну, всасывая питательные вещества из микроскопических водорослей, бактерий и других микроорганизмов, подобно современному пылесосу.

Ранее живой гигантский кальмар впервые в истории попал на видео.

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