Названа поза в сексе, которая может привести к перелому полового члена

Самая распространенная причина обращения по поводу перелома полового члена — когда во время полового акта практикуют позу «наездницы», рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог Lahta Clinic Сергей Цветков.

«Перелом члена — не совсем корректное название, так как кости в нем нет, но тем не менее имеет место. Под переломом полового члена, прежде всего, понимается разрыв белочной оболочки пещеристого тела полового члена, которое может даже сопровождаться характерным хрустом. Происходит это вследствие применения физической силы по отношению к возбужденному половому члену мужчины. Как и в других несчастных случаях с половым членом — вывихом, ушибом», — отметил врач.

Перелом полового члена сопровождается такими симптомами, как острая боль в половом члене, хруст во время полового акта, обширная гематома, внезапное прекращение эрекции (детумесценция), отек полового члена, искривление его формы.

«При этом мужчина испытывает резкую боль в половом члене и у него стремительно снижается эрекция. Как правило, на месте разрыва возникает гематома, которая стремительно растет в размере. В итоге мужской половой орган сильно опухает и становится фиолетово-синего цвета. В результате этого сломанный половой орган становится схож с баклажаном. При худшем раскладе может наблюдаться и разрыв уретры», — рассказал врач.

В такой ситуации следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы исключить признаки продолжающегося кровотечения и сильный разрыв мягких тканей.

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