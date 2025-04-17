проект

>

Названа поза в сексе, которая может привести к перелому полового члена

Врач Цветков: чаще всего перелом полового члена случается в позе наездницы

close
Freepik.com

Самая распространенная причина обращения по поводу перелома полового члена — когда во время полового акта практикуют позу «наездницы», рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог Lahta Clinic Сергей Цветков.

«Перелом члена — не совсем корректное название, так как кости в нем нет, но тем не менее имеет место. Под переломом полового члена, прежде всего, понимается разрыв белочной оболочки пещеристого тела полового члена, которое может даже сопровождаться характерным хрустом. Происходит это вследствие применения физической силы по отношению к возбужденному половому члену мужчины. Как и в других несчастных случаях с половым членом — вывихом, ушибом», — отметил врач.

Перелом полового члена сопровождается такими симптомами, как острая боль в половом члене, хруст во время полового акта, обширная гематома, внезапное прекращение эрекции (детумесценция), отек полового члена, искривление его формы.

«При этом мужчина испытывает резкую боль в половом члене и у него стремительно снижается эрекция. Как правило, на месте разрыва возникает гематома, которая стремительно растет в размере. В итоге мужской половой орган сильно опухает и становится фиолетово-синего цвета. В результате этого сломанный половой орган становится схож с баклажаном. При худшем раскладе может наблюдаться и разрыв уретры», — рассказал врач.

В такой ситуации следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы исключить признаки продолжающегося кровотечения и сильный разрыв мягких тканей.

Ранее врач рассказал, как изжога может привести к охриплости голоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами