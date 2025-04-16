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Ученые назвали доступный способ улучшить психическое здоровье

TJPP: созерцание картин и скульптур дает чувство счастья и смысла жизни
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Wikimedia Commons

Международная группа ученых из Тринити-колледжа (Ирландия), Венского университета (Австрия) и Берлинского университета Гумбольдта (Германия) доказала, что простой просмотр произведений искусства способен повышать качество жизни. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Positive Psychology (TJPP).

Команда провела метаанализ 38 исследований с участием более 6800 человек. Работа показала устойчивый положительный эффект от взаимодействия с изобразительным искусством — от классических полотен до современных инсталляций.

Исследователи обнаружили, что созерцание картин развивает так называемое эвдемоническое благополучие — состояние, связанное с осмысленностью существования и личностным ростом. При этом неважно, где происходит контакт с искусством: в музейных залах, больничных палатах или через очки виртуальной реальности.

Особенно впечатляющие результаты зафиксированы при взаимодействии с работами Ван Гога, Мунка и других мастеров. «Звездная ночь» и «Крик», по данным исследования, демонстрируют одинаково сильное терапевтическое воздействие, несмотря на различие эмоциональных посылов.

Ученые подчеркнули, что искусство не должно рассматриваться как роскошь. Это доступный и экономически эффективный инструмент для улучшения психического здоровья населения.

Авторы открытия призывали медицинские учреждения активнее включать арт-терапию в стандартные протоколы лечения.

Ранее ученые назвали доступный способ стать счастливее.

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