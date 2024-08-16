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Ученые нашли дешевый способ стать счастливее

Frontiers in Public Health: искусство и рукоделие важнее для счастья, чем работа

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Unsplash

Любые виды творчества повышают уровень счастья, причем их вклад больше, чем у хорошей работы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Public Health.

Ученые опросили семь тысяч британцев. 37% участников сообщили, что в последний год хотя бы раз занимались творчеством. В этой группе был выше уровень удовлетворенности жизнью и счастья. Менее счастливыми были люди без работы, однако наличие работы влияло на счастье меньше, чем занятия творчеством.

Занятия творчеством не повлияли на риск одиночества. Это может быть связано с тем, что многие ремесла и искусства не требуют компании.

Результаты могут объясняться тем, что искусство и рукоделие помогают быстро увидеть результат и сосредоточиться на одной задаче. Также они способствуют самовыражению, чего обычно не дает работа.

Хотя польза творчества была не слишком велика, занятия искусством или рукоделием организовать проще, чем изменить свой социальный статус. Ученые считают, что правительства могут рассмотреть возможность финансирования занятий искусством для групп риска.

Ранее ученые выяснили, что стресс на работе повышает риск развития опасной аритмии.

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