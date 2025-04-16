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Ученые раскрыли, как мозг адаптируется к визуальному шуму

TJN: мозг учится игнорировать отвлекающие визуальные факторы
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Shutterstock

Группа ученых из Лейпцигского университета (Германия) и Амстердамского свободного университета (Нидерланды) обнаружила удивительную способность мозга: он может «настраивать» ранние этапы визуальной обработки, чтобы автоматически фильтровать знакомые отвлекающие стимулы. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Neuroscience (TJN).

В эксперименте с участием 24 человек добровольцы искали целевые объекты (например, зеленые круги) среди отвлекающих элементов (красных ромбов).

С помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) специалисты зафиксировали, что после многократного повторения мозг начал подавлять обработку отвлекающих стимулов в «опасных» зонах уже на ранних стадиях. Кроме того, участники на 27% быстрее находили цели в местах привычного отвлечения.

«Это не сознательное игнорирование — сама зрительная система адаптируется, уменьшая обработку ненужной информации», — пояснил соавтор работы доктор Норман Форшак.

Открытие объясняет, почему водители со стажем меньше отвлекаются на привычные рекламные щиты, опытные пользователи быстрее находят нужное в знакомых интерфейсах, а повторяющийся дизайн учебников облегчает обучение.

Ученые планируют изучить, как этот механизм влияет на безопасность дорожного движения и дизайн цифровых платформ.

Ранее исследователи выяснили, как мозг управляет движениями тела во время танца.

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