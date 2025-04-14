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Ученые выяснили, как мозг координирует движения во время танца

JNeurosci: мозг формирует отдельные нейросигналы для разных компонентов танца
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Танец — это не только искусство, но и сложный процесс социальной координации, требующий синхронизации движений с другим человеком и одновременной обработки зрительных и звуковых сигналов. Ученые из Итальянского института технологий в Риме под руководством Феликса Биганда и Джакомо Ноямбре выяснили, как мозг управляет этим процессом. Работа опубликована в журнале JNeurosci.

Исследователи пригласили пары непрофессиональных танцоров и проанализировали их мозговую активность, движения тела и работу мышц. Участники танцевали либо под одну и ту же музыку, либо под разные треки, а также в условиях, когда они могли или не могли видеть друг друга.

Результаты показали, что мозг формирует отдельные нейросигналы для разных компонентов танца: восприятия музыки, собственных движений, движений, вызванных следованием за партнером, и, что особенно важно, — для социальной координации. Причем нейронная синхронизация, позволяющая танцорам двигаться в унисон, возникала только тогда, когда они слышали одну и ту же музыку и могли видеть друг друга.

Одним из самых неожиданных открытий стало то, что наиболее выраженную реакцию мозга вызывали... пружинящие движения в коленях, несмотря на их небольшую амплитуду.

«Это было удивительно», — отметил Биганд. — «Мы записали 15 разных типов движений, и мозг оказался особенно чувствителен именно к слабым, но ритмичным «прыжкам» — это говорит об их особой роли в социальной координации».

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