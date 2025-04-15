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В Млечном Пути нашли загадочный объект, бросивший вызов астрофизике

A&A: в космосе заметили странный магнетар, летящий с аномальной скоростью
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Dr Mark Garlick//University of Warwick

Международная группа ученых с помощью данных космического телескопа «Хаббл» обнаружили уникальный магнетар SGR 0501+4516, движущийся через Млечный Путь с аномально высокой скоростью. Этот объект бросил вызов традиционным представлениям о формировании звезд. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Магнетары — сверхплотные остатки звезд — обычно образуются при взрывах сверхновых. Однако траектория SGR 0501+4516, прослеженная с помощью «Хаббла» и космического аппарата Gaia, показала, что он не связан ни с одним известным остатком сверхновой.

Ученые рассматривают два варианта происхождения SGR 0501+4516: слияние нейтронных звезд или коллапс белого карлика в двойной системе.

«Если белый карлик поглотит слишком много вещества от звезды-компаньона, он может коллапсировать в магнетар, минуя стадию сверхновой», — пояснил соавтор исследования Эндрю Леван из Университета Радбуда в Нидерландах.

Открытие особенно ценно для разгадки природы быстрых радиовсплесков — мощных космических «сигналов», происхождение которых остается загадкой.

Магнетары, образовавшиеся нетрадиционным путем, могут объяснить всплески в древних звездных популяциях, где массивные звёзды уже давно исчезли.

Ранее ученые нашли источник загадочных космических сигналов.

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