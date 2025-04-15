Ученые совершили фундаментальное открытие в биохимии млекопитающих

Cell: обнаружен новый переносчик энергии в клетках животных и людей

Американские ученые из Массачусетского университета совершили фундаментальное открытие в биохимии, обнаружив у млекопитающих метаболит родохинон — альтернативный переносчик электронов в митохондриях. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell.

Долгое время считалось, что убихинон служит единственным переносчиком электронов в митохондриях млекопитающих. Родохинон был известен только у бактерий и червей.

В новом исследовании ученые обнаружили родохинон в тканях мозга, печени и почек с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения. Особенность этого соединения — способность поддерживать энергетический обмен в условиях гипоксии (недостатка кислорода).

«Мы наблюдали у мышей клетки, которые вопреки законам термодинамики переносили электроны в бескислородной среде. Это натолкнуло нас на мысль о существовании альтернативного механизма», — пояснили авторы открытия.

Обнаружение родохинона имеет значительный клинический потенциал, увеличивая время хранения органов для трансплантации, защищая ткани при ишемии при инфарктах и инсультах, а также открыть новые подходы к лечению заболеваний, связанных с окислительным стрессом.

Дальнейшие исследования направят на изучение терапевтического потенциала родохинона и разработку препаратов на его основе. Открытие может привести к созданию новых методов лечения широкого спектра заболеваний, связанных с кислородным голоданием клеток.

Ранее ученые выяснили, что сбой в выработке энергии в клетках может вызвать болезнь Паркинсона.