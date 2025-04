Ученые создали устройство, способное погрузить слушателя в объемный звуковой ландшафт

Ученые из Университета Западного Онтарио разработали уникальную систему, способную буквально погрузить слушателя в объемный звуковой ландшафт. Новый звуковой комплекс под названием AudioDome не просто воспроизводит звук — он воссоздает полную трехмерную звуковую сцену, где каждый звук кажется исходящим из конкретной точки пространства. Работа опубликована в журнале The Journal of the Acoustical Society of America (JASA).

Установка представляет собой сферическую конструкцию с множеством динамиков, работающих по принципу амбисоники — технологии, позволяющей точно моделировать направление и источник звука в трехмерной среде.

По словам Нимы Заргарнежада, одного из авторов исследования, амбисоническая технология открывает широкие возможности для экспериментов с восприятием звуков в сложных акустических средах, максимально приближенных к реальности. Однако до сих пор оставалось неизвестным, насколько точно такая система может передавать не только местоположение, но и характеристики звуков, особенно с учётом ограничений человеческого восприятия.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что AudioDome способен воспроизводить звуки с точностью, превышающей пределы различения направлений слуховой системой человека. При этом расстояние до ближайшего динамика почти не влияло на точность позиционирования звука, что говорит о высокой пространственной разрешающей способности системы.

Также исследование показало, что система достоверно воспроизводит энергетический состав звуков вплоть до частот в 4 кГц — этого достаточно, чтобы реалистично передавать речь. Однако в области более высоких частот наблюдались искажения, влияющие на восприятие высоты звукового источника. Такие искажения могли привести к ощущению, что звук исходит с неправильной высоты.

Тем не менее, ученые пришли к выводу, что амбисоническая система AudioDome успешно передает не только локализацию, но и характер многих привычных звуков, включая речь. Это делает установку перспективным инструментом для проведения экспериментов в области психоакустики, виртуальной реальности и мультимедийных технологий.

