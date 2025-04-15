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Собаки все время подслушивают и понимают человеческие разговоры, выяснили ученые

AnimCog: собаки постоянно анализируют людскую речь в поисках важных слов
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Inna Skaldutska/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Университетов Линкольна и Сассекса совместно с французскими коллегами из Университета Жана Монне сделали неожиданное открытие: собаки способны вычленять ключевые слова из обычной человеческой речи, даже когда мы говорим монотонно и не обращаемся к ним напрямую. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Cognition (AnimCog).

В ходе эксперимента собакам разных пород давали прослушивать монотонную речь, в которую были вкраплены знакомые команды и их клички. Удивительно, но животные четко реагировали на значимые для них слова, несмотря на отсутствие привычной эмоциональной окраски речи.

Открытие говорит о том, что собаки постоянно «сканируют» нашу речь на предмет важной информации и различают значимые слова без эмоциональных подсказок. Однако наибольшую реакцию вызывает комбинация знакомого выражения и радостной интонации.

«Это открытие меняет наше понимание коммуникации между человеком и собакой. Возможно, в процессе одомашнивания у собак развились особые способности к восприятию человеческой речи», — отметил профессор Девид Рэби, руководивший проектом.

Ранее ученые выяснили, узнают ли собаки голоса своих хозяев.

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