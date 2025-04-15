Умирающая звезда в созвездии Тельца раскрыла свои тайны благодаря телескопу Джеймс Уэбб

Благодаря данным, полученным с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», астрономы впервые смогли создать детальный инфракрасный портрет планетарной туманности NGC 1514, которая находится на расстоянии 1500 световых лет от Земли в созвездии Тельца. Об этом сообщает European Space Agency (ESA).

Хотя кольца туманности были впервые обнаружены лишь в 2010 году, только Уэбб смог показать их детализированную текстуру: туманные сгустки хаотично переплетены и окружены сетью отверстий, сквозь которые, вероятно, прорывалась материя. Эти кольца можно увидеть только в инфракрасном диапазоне — в видимом свете они остаются скрытыми.

В самом центре NGC 1514 находятся две звезды, которые на изображении с Уэбба сливаются в одну — их окружают яркие дифракционные шипы. Звезды вращаются друг вокруг друга по вытянутой орбите с периодом в 9 лет. Одна из них, некогда более массивная, уже исчерпала свои внешние слои, оставив после себя горячее плотное ядро — белого карлика. Его переменчивые звездные ветры, скорее всего, и сформировали наблюдаемые тонкие оболочки газа и пыли.

По данным Уэбба, туманность наклонена примерно на 60 градусов, и на изображении напоминает проливающуюся банку, но астрономы считают, что на самом деле она имеет форму песочных часов. Следы «перетяжки» можно заметить на верхнем левом и нижнем правом краях — там оранжевая пыль образует V-образные завихрения. Скорее всего, именно близкое взаимодействие звезд породило не сферу, как ожидалось, а удивительные кольца и сложные структуры.

Уэбб зафиксировал разнородную яркость колец — нижняя левая и верхняя правая части выглядят более размытыми и текстурированными. Они состоят из крошечных пылевых частиц, которые нагреваются под воздействием ультрафиолетового излучения белого карлика. В центре туманности наблюдается розовое свечение — следы кислорода, особенно заметные на границах пузырей и отверстий.

В отличие от других планетарных туманностей, в NGC 1514 не обнаружены соединения углерода и полициклические ароматические углеводороды. Ученые полагают, что взаимодействие двух звезд нарушило формирование сложных молекул, а более простая химическая композиция позволяет свету легче проходить сквозь туманность и освещать отдаленные участки.

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