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Археологи опровергли гипотезу о неизбежности социального неравенства

PNAS: социальное неравенство зависело от выбора общества на протяжении истории
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ArtMari/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Филдовского музея естественной истории в Чикаго вместе с коллегами из других научных центров доказали, что рост социального неравенства не является неизбежным следствием развития цивилизации. Выводы основаны на изучении 1000 древних поселений. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда проекта «Глобальной динамики неравенства» (GINI) проанализировала 50 тыс. жилищ за период в 10 тыс. лет истории человечества, используя размер домов как показатель благосостояния.

Неравенство измеряли по аналогу современного индекса неравенства Джини (0 — полное равенство, 1 — абсолютное неравенство). Вопреки распространенному мнению, переход к земледелию не всегда вел к росту неравенства. Решающую роль играли социальные механизмы перераспределения богатства.

«История знает множество примеров, когда общества сознательно сдерживали расслоение — через налоги, законы или культурные традиции», — отметил руководитель исследования Гэри Файнман из Филдовского музея.

В древних Афинах, например, богатые финансировали общественные праздники, а во многих культурах существовали ритуалы перераспределения наследства.

Это открытие дает историческую перспективу для решения современных проблем экономического расслоения.

Ранее ученые нашли древнее поселение, процветавшее без правителей 1000 лет.

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