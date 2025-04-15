Создан новый фильтр, удаляющий из воды 90% токсичных «вечных химикатов»

ACS: наноклетки из порфиринов в 5 раз превзошли фильтры из активированного угля

Американские ученые из Университета Буффало разработали передовой метод очистки воды от пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) — опасных соединений, известных как «вечные химикаты». Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Engineering.

ПФАС, широко используемые в антипригарных покрытиях и упаковке, устойчивы к разложению и связаны с серьезными рисками для здоровья, включая онкологические заболевания и нарушения развития у детей. Современные методы очистки (активированный уголь, обратный осмос) часто оказываются дорогостоящими и малоэффективными против этих загрязнителей.

Исследователи синтезировали наноклетки из группы органических химикатов, называемых порфиринами. Предыдущие тесты продемонстрировали успешность использования порфириновых наноклеток в удалении из воды красителей, антибиотиков, инсектицидов и химикатов, которые нарушают выработку гормонов у человека.

Опыты показали, что молекулярная наноклетка избирательно удаляет из воды 38 видов ПФАС с низкими энергозатратами и минимальными воздействиями на экосистему. Результативность очистки сточных вод с помощью фильтра составила 80%, а грунтовых вод — 90%.

«Органический наноматериал можно адаптировать для целевой фильтрации, сохраняя полезные компоненты воды», — пояснили авторы разработки.

Ранее ученые научились преобразовывать токсичные «вечные химикаты» в ценный графен.