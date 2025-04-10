Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые наблюдали квантовый «дождь»

PRL: квантовый «дождь» обнаружен в новом состоянии материи
close
CNR-INO

В Лаборатории квантовых смесей Национального института оптики ученые впервые зафиксировали явление капиллярной нестабильности в необычной среде — ультраразреженном квантовом газе. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Капиллярная нестабильность, или нестабильность Плато–Рэлей, проявляется в таких явлениях, как разрыв струйки воды на капли или образование мыльных пузырей. Она связана с поверхностным натяжением — стремлением жидкости минимизировать свою поверхность. Впервые это классическое поведение удалось воспроизвести в системе, подчиняющейся законам квантовой механики.

На сверхнизких температурах атомы теряют индивидуальность и ведут себя как единое квантовое целое. В таких условиях возможно создание так называемых квантовых капель — самоудерживающихся кластеров атомов, стабилизированных за счет квантовых эффектов. Исследователи под руководством Алессии Буркианти с помощью оптических методов создали и наблюдали эволюцию такой капли из смеси ультрахолодных атомов калия и рубидия.

После освобождения в оптическом волноводе капля растягивалась в тонкую нить, которая при достижении критической длины распадалась на более мелкие капли. Их количество зависело от длины исходной нити, аналогично тому, как разбивается струйка жидкости в макромире.

«Мы впервые описали распад квантовой капли как следствие капиллярной нестабильности — ранее такое поведение в атомных газах не наблюдалось», — объяснил Чиара Форт из Университета Флоренции.

По мнению ученых, результаты исследования открывают путь к созданию массивов квантовых капель, которые могут быть использованы в будущих квантовых технологиях.

Ранее ученые впервые создали голограммы, с которыми можно взаимодействовать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами