Назван простой способ борьбы с утренней усталостью

Команда исследователей из Университета Осаки пришла к выводу, что умеренное количество естественного света в спальне перед пробуждением может значительно повысить бодрость по утрам. Работа опубликована в журнале Building and Environment (BE).

Современные технологии и образ жизни сокращают время сна, а факторы окружающей среды — освещение, температура и шум — часто не учитываются при проектировании жилых помещений, несмотря на их важность для качественного отдыха.

Чтобы оценить влияние естественного освещения, аспирант Сяоруй Ван и профессор Дайсукэ Мацусита провели эксперимент с участием 19 добровольцев. Участники спали при разном времени воздействия света по утрам: естественном освещении за 20 минут до пробуждения, естественном освещении с самого рассвета и без света до самого момента пробуждения.

Измеряя сонливость, бодрость и уровень усталости с помощью ЭКГ, ЭЭГ и опросников, исследователи установили, что наилучшие результаты по снижению сонливости показала первая группа с кратким, но контролируемым воздействием света. При этом длительное воздействие света во второй группе могло, напротив, вызывать дискомфорт.

«В дальнейшем мы планируем изучить, как можно регулировать естественное освещение в зависимости от времени года и суток, чтобы обеспечить более комфортное пробуждение», — отметил профессор Мацусита.

Ранее стало известно, какие продукты могут менять структуру мозга.