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Названы две теории возникновения сновидений

Ученый Дорохов: сновидения отражают нашу мыслительную деятельность

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Причина возникновения сновидений до сих пор остается загадкой для ученых. Существует две теории: первая гласит о случайности снов, а вторая о том, что они отражают мыслительный процесс, объяснил «Газете.Ru» доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Согласно научным исследованиям, сон разделен на несколько фаз, складывающихся в определенный цикл, через который мозг за ночь проходит несколько раз. Сновидения люди обычно видят только в фазу быстрого сна. Она характеризуется тем, что активность мозга возрастает, учащается дыхание и сердцебиение, повышается артериальное давление.

«Есть две позиции относительно явления сновидений. Первая гласит о том, что сны —- механическое смешение образов, которое никак не отражает нашу мыслительную деятельность, они возникают случайно. Согласно второй позиции, которой придерживаюсь я, сновидения отражают нашу мыслительную деятельность. Если нас что-то очень сильно беспокоит, мы об этом много думаем, и потом нам это снится. Поэтому психотерапевты и работают со сновидениями, ведь иногда в них есть скрытый ответ на наш вопрос. Но эта тема все равно остается малоизученной», — отметил Дорохов.

Ранее врач рассказал, как войти в осознанный сон.

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