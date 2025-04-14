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Электромобили оказались бесполезны в борьбе с потеплением, узнали ученые

Energy: электротранспорт не снижает уровень парниковых выбросов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Международная группа ученых из Университета Окленда (Новая Зеландия) и Университета Сямыня (Китай) представила неожиданные выводы о реальном экологическом эффекте электромобилей. Исследование опубликовано в научном журнале Energy.

Команда проанализировала данные из 26 стран за последние 15 лет, учитывая полный жизненный цикл транспортных средств — от производства до утилизации.

Оказалось, что внедрение электрокаров не приводит к сокращению глобальных выбросов углекислого газа — основного фактора антропогенного изменения климата.

В странах, где электричество вырабатывается из угля и нефти, электромобили могут быть даже вреднее традиционных авто.

Для реального экологичного эффекта доля возобновляемых источников энергии в энергосистеме должна достичь 48% (сейчас — около 30%).

«Наш анализ показывает, что экологические преимущества электромобилей полностью зависят от структуры электрогенерации страны», — пояснил соавтор исследования Стивен Полетти.

Работа ставит под вопрос эффективность текущих климатических стратегий, делая акцент на необходимости комплексного подхода к сокращению выбросов.

Ранее ученые выяснили, что пыль от тормозных колодок автомобилей оказалась опаснее выхлопов дизельного топлива.

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