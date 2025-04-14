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Ученые нашли самое горькое вещество на Земле в несъедобном трутовике

JAFC: грибное соединение олигопорин D может быть самым горьким в природе
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martinbishop/iNaturalist

Немецкие исследователи из Мюнхенского технического университета обнаружили в грибе-трутовике Amaropostia stiptica три ранее неизвестных горьких соединения, одно из которых может быть самым горьким веществом на планете. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Горький вкус традиционно считался защитным механизмом, предупреждающим о потенциально опасной пище. Однако новый гриб-трутовик, несмотря на отвратительный вкус, не ядовит.

Исследователи выделили вещество под названием олигопорин D. Его горечь настолько сильна, что ее можно обнаружить даже в ничтожных концентрациях — например, одной щепотки хватило бы, чтобы сделать горьким олимпийский бассейн объемом 2,5 млн литров.

Ученые протестировали выделенные соединения на культивируемых вкусовых клетках и выяснили, что каждое из них активирует как минимум один из 25 человеческих рецепторов горечи. Особенно сильно срабатывал TAS2R46 — рецептор, отвечающий за распознавание горьких веществ.

Открытие заполняет важный пробел: до сих пор ученые изучали в основном горечь растений и синтетических веществ, тогда как грибы, бактерии и животные оставались без внимания. Новые данные помогут понять эволюцию вкусовых рецепторов, которые появились 500 млн лет назад — задолго до цветковых растений.

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