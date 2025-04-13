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Создали батарею, принимающую любые формы

SciAdv: разработана батарея, которой можно придать любую форму
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Thor Balkhed

Шведские ученые из Университета Линчепинга представили инновационную мягкую батарею с жидкими электродами, которую можно формовать как пластилин или печатать на 3D-принтере. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Ключевая особенность новой батареи — использование жидких электродов на основе проводящих полимеров и лигнина, побочного продукта бумажной промышленности. Такой состав делает аккумулятор не только гибким и растяжимым (он выдерживает удвоение длины без потери эффективности), но и экологичным, поскольку исключает применение редких металлов.

«Текстура материала напоминает зубную пасту — его можно заливать в любую форму или использовать для 3D-печати», — объяснил руководитель исследования Айман Рахманудин.

Разработка особенно актуальна в свете прогнозируемого роста интернета вещей, который к 2035 году может объединить триллион устройств. Традиционные жесткие батареи ограничивают дизайн медицинских имплантов, носимой электроники и мягкой робототехники, тогда как новая технология позволяет встраивать источник питания незаметно и органично.

Хотя прототип уже демонстрирует впечатляющие характеристики (более 500 циклов зарядки без деградации), исследователи работают над улучшением его параметров. Текущее напряжение в 0.9 вольта планируется увеличить за счет тестирования новых материалов, таких как цинк и марганец.

Эта разработка может стать прорывом в создании следующего поколения медицинских устройств, носимой электроники и мягкой робототехники, где гибкость и адаптируемость источников питания играют ключевую роль.

Ранее технология производства растворимого кофе помогла ученым создать батареи будущего.

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