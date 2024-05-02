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Ученые выяснили причины столкновений планет со звездами

TAJL: планеты врезаются в звезды из-за разрушения своих орбит магнитными полями

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David A. Aguilar/Universe today

Британские ученые из Даремского университета и Университета Лидса выяснили, что время от времени заставляет планеты падать на свои звезды и сгорать в них. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Команда сосредоточилась на изучении распадающихся орбит планет класса горячий Юпитер — газовых гигантов, расположенных настолько близко к своим звездам, что их полный оборот по орбите длится лишь несколько земных часов.

Астрономы рассмотрели планету WASP-12b, расположенную в 1400 световых годах от Земли. Как показали наблюдения, родительская звезда WASP-12 этого горячего Юпитера постепенно рассеивает гравитационную энергию планеты своим мощным магнитным полем.

Когда приливные силы внутри звезд движутся внутрь, они сталкиваются с магнитными полями и сами преобразуются в магнитные волны, которые распространяются наружу и замедляют движение планеты, приближая ее к себе.

По словам ученых, WASP-12b врежется в свою звезду и будет поглощен ей всего через несколько земных лет.

Ранее исследователи выяснили, что примерно каждая 12-я звезда в космосе уничтожала собственные планеты.

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