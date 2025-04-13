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Назван простой способ избавления от депрессии

PS: пожертвование небольших сумм ежедневно помогает облегчить симптомы депрессии
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Shutterstock

Ученые из Шэньчжэньского университета выяснили, что ежедневные добровольные микропожертвования могут значительно улучшить эмоциональное состояние и снизить симптомы депрессии. Работа опубликована в журнале Psychological Science (PS).

В ходе трех испытаний с участием 883 человек с признаками депрессии, исследователи предложили участникам ежедневно жертвовать хотя бы одну фэнь (менее одного рубля) через платформу Tencent Charity. Результаты показали: у тех, кто участвовал в двухмесячной программе микропожертвований, наблюдалось стабильное улучшение настроения и снижение депрессивных симптомов по сравнению с контрольной группой.

Интересно, что положительные изменения происходили независимо от суммы пожертвования — решающим оказался сам факт добровольного акта помощи. Эмоции, возникающие от осознания доброго дела, оказались достаточным стимулом для улучшения самочувствия.

Авторы исследования подчеркивают: для людей, страдающих от депрессии, социальные формы альтруизма — такие как волонтерство или добрые дела — могут быть утомительны. Пожертвования же не требуют взаимодействия с другими людьми, но при этом дают ощущение связи и смысла.

«Пожертвование даже в одну фэнь может быть актом заботы и сопричастности», — отметил ведущий автор исследования Цзинтин Лю. — «Участники делились, что чувствовали радость и удовлетворение после пожертвований, а некоторые даже начали иначе воспринимать ценность самой монеты».

Ученые надеются, что их работа вдохновит благотворительные организации на создание платформ, ориентированных не только на сбор средств, но и на поддержку душевного здоровья людей через ежедневные акты доброты.

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