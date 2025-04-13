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Ученые раскрыли тайну стремительного озеленения Великой Индийской пустыни

CRS: пустыня Тар в Индии стала зеленее на 38% за последние 20 лет
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imagebroker/Stefan Auth/Global Look Press

Международная группа ученых из Индии и США обнаружила, что за последние 20 лет пустыня Тар на границе Индии и Пакистана стала на 38% зеленее. Это исключительное явление оказалось обусловлено сочетанием климатических изменений и активной человеческой деятельности. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Sustainability (CRS).

Тар называют Великой Индийской пустыней, поскольку это крупнейшая пустыня на Индийском субконтиненте (200 тыс. квадратных километров). Она занимает значительную часть штата Раджстхан и соседних регионов.
Специалисты назвали два ключевых фактора этого процесса: усиление муссонов и сельскохозяйственная экспансия.

Как показали спутниковые данные, с 2001 по 2023 год в пустыне летние осадки увеличились на 64%, что создало благоприятные условия для растительности. Кроме того, рост населения в регионе (более 16 млн человек на сегодня) и развитие ирригации позволили превратить засушливые земли в плодородные угодья.

«Нет другой пустыни в мире, где бы одновременно росли урбанизация, сельское хозяйство и уровень осадков», — отмеьтл соавтор исследования Вимал Мишра из Индийского технологического института.

Хотя изменения повышают продовольственную безопасность, ученые предупреждают о таких рисках, как истощение грунтовых вод из-за активного орошения, угроза биоразнообразию и учащение наводнений, так как муссоны становятся более интенсивными.

Прогнозы показывают, что к 2100 году озеленение может продолжиться, но его последствия для хрупкой экосистемы пустыни требуют продуманного управления.

Ранее ученые нашли следы древних рек и озер в сердце Аравийской пустыни.

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