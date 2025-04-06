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Ученые нашли следы древних озер и рек в сердце Аравийской пустыни

CEE: 9000 лет назад Аравийский полуостров был зеленым и влажным
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imagebroker/Stefan Auth/Global Look Press

Международная группа ученых нашла доказательства существования обширной водной системы в ныне засушливой пустыне Руб-эль-Хали (Пустая четверть) около 9000 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Команда провела геоморфологический анализ ландшафта, датировку отложений и сравнение результатов с археологическими данными. Специалисты обнаружили следы огромного озера площадью 1100 квадратных километров и глубиной до 42 метров, речную систему с долиной протяженностью 150 километров и свидетельства мощных муссонных дождей.

«Данные показывают, что в период 11 000-5500 лет назад этот регион переживал влажный климатический период», — пояснил ведущий автор исследования, доктор Абдалла Заки из Женевского университета.

По словам ученых, период «зеленой Аравии» создал благоприятные условия для расселения древних охотников-собирателей, развития скотоводческих сообществ и формирования сложных экосистем.

Однако около 6000 лет назад регион столкнулся с резким иссушением, кардинально изменившим условия жизни в этих землях.

Ранее в пустыне Сахара нашли древние наскальные рисунки, изображающие луга с пасущимися стадами.

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