Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент РАН спрогнозировал, когда дальний космос станет доступен человеку

Чернышев: дальний космос станет доступен человечеству через несколько поколений
close
Depositphotos

Пилотируемая миссия в дальний космос будет возможна через три или четыре поколения. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Сергей Чернышев в беседе с РИА Новости.

«[Дальний космос] через три — четыре поколения будет доступен для человечества», — предположил он.

Сначала человечеству необходимо более глубоко изучить Луну и ее ресурсы, отметил Чернышев. А затем, после создания лунной базы для более длительного пребывания людей, вероятно, будут возможны полеты, в частности, на Марс, добавил он.

В марте американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026 года. По его словам, если этот полет пройдет успешно, то высадка людей на красную планету может начаться уже в 2029-2031 годах.

Он отмечал, что корабли Starship могут полететь на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok в ноябре 2026 года. Путешествие между Землей и Марсом возможно раз в 26 месяцев, и в следующий раз такая возможность появится лишь в ноябре следующего года, объяснил предприниматель.

Ранее в России предложили Маску вместе отправить космонавтов на Марс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами