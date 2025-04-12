Вице-президент РАН спрогнозировал, когда дальний космос станет доступен человеку

Пилотируемая миссия в дальний космос будет возможна через три или четыре поколения. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Сергей Чернышев в беседе с РИА Новости.

«[Дальний космос] через три — четыре поколения будет доступен для человечества», — предположил он.

Сначала человечеству необходимо более глубоко изучить Луну и ее ресурсы, отметил Чернышев. А затем, после создания лунной базы для более длительного пребывания людей, вероятно, будут возможны полеты, в частности, на Марс, добавил он.

В марте американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026 года. По его словам, если этот полет пройдет успешно, то высадка людей на красную планету может начаться уже в 2029-2031 годах.

Он отмечал, что корабли Starship могут полететь на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok в ноябре 2026 года. Путешествие между Землей и Марсом возможно раз в 26 месяцев, и в следующий раз такая возможность появится лишь в ноябре следующего года, объяснил предприниматель.

Ранее в России предложили Маску вместе отправить космонавтов на Марс.