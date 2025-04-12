Астроном опровергла появление розовой Луны в выходные

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман заявила, что Луна в выходные не будет розовой. Ее слова передает ТАСС.

«Луна в эти выходные не будет розовой. Необычные названия полнолуний ... такие как Бобровая, Розовая, Осетровая, Заячья, Волчья Луна, имеют фольклорные корни. Коренные американцы дали названия всем полнолуниям года и записали в «Фермерский альманах», который цитируют авторы таких публикаций, не понимая смысла и вводя читателей в заблуждение», — поделилась астроном.

Она напомнила, что Луна меняет своей цвет только во время полных затмений, когда освещается лучами Солнца, которые прошли через атмосферу Земли.

До этого Agence France-Presse (AFP) сообщало, что в ранние часы пятницы жители разных уголков планеты стали свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, окрасившего Луну в драматический красный цвет. Явление было видно в Америке, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки.

Ранее ученые нашли новый способ поиска жизни на далеких планетах.