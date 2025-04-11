Гигантская черная дыра пробудилась, заявили ученые

Международная команда ученых выяснила, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики SDSS1335+0728, находящейся в 300 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы, внезапно «проснулась» после десятилетий бездействия. Объект, получивший прозвище Ansky, начал излучать мощные и регулярные вспышки рентгеновского излучения — так называемые квазипериодические извержения (QPE), редчайшее и до конца не изученное явление. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Впервые яркость галактики изменилась в конце 2019 года. Ученые обратили внимание на странное увеличение светимости и начали многолетние наблюдения с помощью космических телескопов, включая XMM-Newton, NASA Swift, NICER и Chandra. Однако рентгеновское излучение зафиксировано было только в феврале 2024 года. Команда под руководством Лорены Эрнандес-Гарсия из Университета Вальпараисо зафиксировала ритмичные всплески с интервалом около 4,5 дней — рекордным по длительности среди всех известных QPE.

«Это первый случай, когда мы наблюдаем квазипериодические извержения у черной дыры, которая только что перешла в активную фазу», — отметила Эрнандес-Гарсия.

Энергия каждого из этих извержений в сто раз превышает аналогичные события, зарегистрированные ранее. При этом ни одного следа разрушенной звезды, как обычно бывает при всплеске активности, найдено не было. Исследователи предполагают, что вспышки могут быть вызваны газом, попавшим в аккреционный диск черной дыры, который периодически нарушается пролетающим небесным телом — например, небольшой черной дырой или звездой.

«Всплески Ansky поразили нас своей яркостью и продолжительностью. Они выходят за рамки всех существующих моделей», — добавил Джохин Чакраборти,соавтор исследования.

Наблюдение Ansky в реальном времени позволяет ученым по-новому взглянуть на поведение черных дыр и природу высокоэнергетических процессов, происходящих в центрах галактик. Кроме того, эти вспышки могут сопровождаться гравитационными волнами, которые, возможно, зафиксирует будущая миссия Европейского космического агентства— LISA.

«Сейчас мы имеем больше гипотез, чем данных», — подчеркнул Эруан Квентин, исследователь Европейского космического агентства. — «Но Ansky открывает перед нами окно в таинственный и непредсказуемый мир черных дыр».

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