Соседняя галактика разрывается на части, выяснили ученые

Команда японских астрономов из университета Нагои под руководством Сатои Накано и Кенго Татихары обнаружила, что массивные звезды в Малом Магеллановом Облаке (ММО) движутся так, будто галактика распадается под гравитационным воздействием своей более крупной соседки — Большого Магелланового Облака (БМО). Это открытие может кардинально изменить наше понимание эволюции и взаимодействия галактик. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series (AJSS).

Астрономы проанализировали движение около семи тысяч массивных звезд в ММО, каждая из которых по массе превышает Солнце как минимум в восемь раз. Такие звезды живут недолго — всего несколько миллионов лет — и указывают на области активного звездообразования. Однако вместо ожидаемого вращения звезды на противоположных сторонах галактики двигались в противоположные стороны.

«Некоторые звезды приближаются к БМО, другие — удаляются, что говорит о сильном гравитационном влиянии со стороны более массивной галактики», — объяснил Татихара. — «Это движение подтверждает гипотезу о том, что БМО буквально разрывает ММО».

Еще одним сюрпризом стало отсутствие вращения как у звезд, так и у межзвездного газа, из которого они образуются. Обычно молодые звезды «наследуют» движение газа, но в ММО этого не наблюдается. Это может означать, что галактика уже утратила часть своей массы и динамической целостности — и потому ведет себя не как устойчивая вращающаяся система.

«Если ММО действительно не вращается, придется пересматривать все прежние оценки ее массы и историю взаимодействий с Млечным Путем и БМО», — отметил Накано.

Исследователи подчеркивают, что ММО — уникальный объект. Она достаточно близка к Земле, чтобы мы могли детально отслеживать движение звезд, и при этом напоминает древние галактики из ранней Вселенной: с низким содержанием тяжелых элементов и слабой гравитацией. Поэтому наблюдения за ММО могут пролить свет на процессы, происходившие миллиарды лет назад.

«Мы не можем увидеть нашу собственную галактику со стороны, но можем наблюдать за Магеллановыми Облаками», — заключил Татихара. — «Это окно в историю Вселенной».

Ранее ученые разгадали загадку формирования звездных скоплений.