Спрогнозировать извержение Безымянного нельзя из-за нехарактерной для вулкана активности, считает сейсмолог

Дать точный прогноз по извержению вулкана Безымянный нельзя из-за нехарактерной для него картины извержения, рассказал «Газете.Ru» директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Ранее МЧС предупредило о возможном извержении вулкана Безымянный на Камчатке.

«У некоторых вулканов есть определённый рисунок подготовки к извержению, который позволяет делать прогнозы. Однако, к сожалению, не все вулканы подчиняются этим закономерностям: некоторые имеют просто иные механизмы, а за другими просто не налажено наблюдение. Безымянный вулкан относится к числу тех, чьи извержения обычно хорошо прогнозируются. Но это конкретное извержение нетипично для него, поэтому нам сложно сказать, как именно будет развиваться ситуация», — объяснил специалист.

По словам Чеброва, особенно важно давать прогнозы на эксплозивные извержения, то есть те, которые сопровождаются серьезными взрывами.

«Сейчас идет эффузивно-экструзивное извержение, при котором выжимается купол, образуются вязкие потоки и раскаленные каменные лавины. Лава как бы выдавливается наружу. Вулкан Безымянный славится своими взрывами, поэтому исключать взрыв мы не можем. Обычно вулкан ведет себя предсказуемо, но это извержение совершенно отличается от предыдущих. Такого практически никогда не наблюдалось, и непонятно, как будет развиваться ситуация. В конце концов, он может просто затухнуть», – объяснил Чебров.

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