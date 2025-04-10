Ученые нашли способ обезопасить шмелей от моли-убийцы

Ученые из Латвии доказали, что физическая дистанция может быть важна не только для людей, но и для шмелей. Они выяснили, что чем ближе колония шмелей находится к пасеке с медоносными пчелами, тем выше риск заражения опасным паразитом — огневкой шмелиной (Aphomia sociella). Работа опубликована в журнале Frontiers in Bee Science.

Огневка шмелиная откладывает яйца в гнездах шмелей, пчел и ос. Личинки паразита поедают воск, мед, мертвых насекомых и, на поздних стадиях, — живых личинок хозяев. Сильные заражения могут привести к гибели колонии или ее бегству.

Ученые разместили 25 колоний шмелей (Bombus terrestris) на расстоянии от 0 до 600 метров от шести пасек около города Краславы. В течение весны и начала лета они отслеживали наличие огневок, развитие колоний и состояние иммунитета шмелей.

Результаты были однозначными: с каждым дополнительным метром расстояния от пасеки вероятность заражения снижалась на 0,6%. Кроме того, в отдаленных от пасек колониях рождалось больше рабочих шмелей и будущих королев, а иммунный ответ у насекомых был на 3,5% сильнее с каждым метром дистанции.

«Мы обнаружили, что заражение шмелиных колоний огневкой значительно выше, если они находятся вблизи от пасек с медоносными пчелами», — отметил ведущий автор работы, профессор Индрикис Крамс из Даугавпилсского и Рижского университетов.

Соседство с пасеками может снижать иммунитет шмелей не только из-за заражения огневкой, но и из-за конкуренции за цветы. Ослабленные шмели становятся уязвимыми для других болезней, что особенно тревожно на фоне глобального снижения численности опылителей из-за потери среды обитания, пестицидов и климатических изменений.

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