У раковых клеток нашли уникальный механизм выживания

Для выживания и роста без кислорода раковые опухоли используют ген EPAS1, который встречается у тибетцев и шерпов, живущих на большой высоте в Гималайском регионе. К такому выводу пришли ученые из Института онкологии Валь-д'Эброна. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

Ученые нашли сходство между генетической адаптацией людей к жизни на большой высоте и механизмами выживания некоторых видов опухолей в условиях кислородного голодания. Как отмечают авторы работы, раковые клетки могут не только выживать, но и активно расти и метастазировать в гипоксической среде — аналогичной той, что встречается на вершинах Гималаев.

Исследователи пришли к такому выводу, изучив феохромоцитомы и параганглиомы — редкие нейроэндокринные опухоли, которые могут возникать в надпочечниках или за их пределами. Они часто развиваются в условиях хронической гипоксии, особенно у пациентов с врожденными пороками сердца (CCHD).

Ключевую роль в адаптации к гипоксии играет ген EPAS1, уникальная версия которого была ранее обнаружена у шерпов. Это народ, населяющий высокогорные районы Восточного Непала, а также соседние с ними районы Индии. Ген EPAS1 помогает им выживать в условиях низкого содержания кислорода на большой высоте. При анализе геномного профиля опухолей PPGL у пациентов с CCHD ученые обнаружили, что ген EPAS1 мутировал в 90% гипоксических опухолевых клеток.

Исследователи объясняют этот факт конвергентной эволюцией— процессом, при котором неродственные организмы независимо вырабатывают сходные решения для схожих экологических задач. Так, и киты, и летучие мыши независимо развили эхолокацию, используя один и тот же ген — SLC26A5.

Ранее ученые расшифровали «слабые места» ДНК.