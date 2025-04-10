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Клетчатка защищает от опасной бактериальной инфекции, выяснили ученые

СHM: клетчатка защищает от кишечной бактерии, вызывающей заражение крови
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Pixabay

Растворимая клетчатка в бобовых, инжире и яблоках защищает от инфицирования бактерией Clostridioides difficile, которая вызывает диарею, воспаление кишечника и в тяжелых случаях — заражение крови. К таким выводам пришли ученые из США и Бразилии. Результаты исследования опубликованы в журнале Сell Host & Microbe (СHM).

Clostridioides difficile ежегодно поражает около 500 тысяч человек в США. Инфекция чаще всего развивается у пожилых пациентов после курса антибиотиков, нередко приводит к тяжелой диарее, сепсису и даже летальному исходу. Дополнительную угрозу представляют устойчивые к лекарствам штаммы.

Чтобы выяснить, как рацион питания может повлиять на риск инфицирования, ученые провели исследование на мышах, зараженных Clostridioides difficile. Они заметили, что у грызунов, которые питались пищей, богатой растворимой клетчаткой, в кишечнике вырабатывалось больше ацетата.

Ацетат — короткоцепочечная жирная кислота, которая образуется в процессе расщепления клетчатки бактериями кишечника. Ученые обнаружили, что его повышенное содержание помогает регулировать активность иммунных клеток в эпителии — защитном слое, выстилающем стенки кишечника. Это повышает способность организма противостоять инфекции, не вызывая при этом чрезмерного воспаления.

У мышей на диете без клетчатки эпителиальные клетки запускали агрессивную иммунную реакцию. В организме животных активизировались лимфоциты, вырабатывающие воспалительные молекулы, такие как интерферон гамма. Это ухудшало состояние животных и приводило к к летальному исходу.

Отмечается, что растворимая клетчатка — это сложные некрахмальные углеводы, способные впитывать воду и образовывать в кишечнике гель. Она содержится в бобовых и злаках, также во многих ягодах и фруктах — яблоках, сливах, бананах и малине.

Ранее было названо растение, в котором больше всего клетчатки.

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