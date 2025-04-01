Названо растение, в котором больше всего клетчатки

Больше всего клетчатки содержится в артишоках, сладком картофеле, брокколи и авокадо. Об этом изданию WelnessPulse рассказала доктор медицинских наук, диетолог Александра Гинос (США).

Врач объяснила, что клетчатка — это компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека. Они представляют собой растительные волокна, которые служат пищей для полезных бактерий. Клетчатка эффективно улучшает пищеварение и нормализует стул, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, после попадания в желудок пищевые волокна значительно увеличиваются в объеме. Это позволяет продлить чувство сытости и избежать набора веса.

По словам диетолога, клетчатку проще всего получать из растительной пищи. Основным подспорьем в улучшении рациона могут стать овощи. Доктор Гинос отметила, что рекордсменами по содержанию клетчатки являются артишоки — в них 9,6 г пищевых волокон на порцию (около 200 г). Также клетчаткой богаты сладкий картофель (6,3 г на небольшую чашку), брокколи (5,2 г), авокадо (5,0 г в половине среднего плода), цветная капуста (4,9 г на чашку) и приготовленная морковь (4,8 г на чашку).

Тем, кому тяжело привыкнуть к обилию овощей в рационе, диетолог рекомендует «присмотреться» к бобовым. Большое количество клетчатки содержат лимская фасоль и зеленый горошек.

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