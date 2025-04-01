Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо растение, в котором больше всего клетчатки

WelnessPulse: артишоки явяляются рекордсменами по содержанию клетчатки
close
Shutterstock/pokku

Больше всего клетчатки содержится в артишоках, сладком картофеле, брокколи и авокадо. Об этом изданию WelnessPulse рассказала доктор медицинских наук, диетолог Александра Гинос (США).

Врач объяснила, что клетчатка — это компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека. Они представляют собой растительные волокна, которые служат пищей для полезных бактерий. Клетчатка эффективно улучшает пищеварение и нормализует стул, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, после попадания в желудок пищевые волокна значительно увеличиваются в объеме. Это позволяет продлить чувство сытости и избежать набора веса.

По словам диетолога, клетчатку проще всего получать из растительной пищи. Основным подспорьем в улучшении рациона могут стать овощи. Доктор Гинос отметила, что рекордсменами по содержанию клетчатки являются артишоки — в них 9,6 г пищевых волокон на порцию (около 200 г). Также клетчаткой богаты сладкий картофель (6,3 г на небольшую чашку), брокколи (5,2 г), авокадо (5,0 г в половине среднего плода), цветная капуста (4,9 г на чашку) и приготовленная морковь (4,8 г на чашку).

Тем, кому тяжело привыкнуть к обилию овощей в рационе, диетолог рекомендует «присмотреться» к бобовым. Большое количество клетчатки содержат лимская фасоль и зеленый горошек.

Ранее врач рассказал, как авокадо помогает похудеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами