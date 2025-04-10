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Ученые создали самую детальную карту мозга, показав мыши «Матрицу»

Nature: визуализация показала 84 тыс. нейронов и 500 млн связей между ними
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Warner Bros.

Международная команда ученых совершила прорыв в нейробиологии, составив самую подробную на сегодня карту нейронных связей мозга. Эксперимент включал в себя демонстрацию фантастического фильма «Матрица» лабораторной мыши. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Необычный эксперимент начался с показа мыши фрагментов из «Матрицы» и других кинокартин. Специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (США) использовали генетически модифицированное животное, нейроны которого светились при активности. Это позволило зафиксировать, как клетки зрительной коры реагируют на движущиеся изображения.

Затем исследователи из Института мозга Аллена в Сиэтле применили передовую технологию: они разрезали изучаемый участок мозга на 25 тыс. сверхтонких слоев и сделали 100 млн микроскопических снимков.
«Это как размотать клубок спагетти и раскрасить каждую нить в свой цвет», — пояснил руководитель проекта Форрест Коллман.

Искусственный интеллект Принстонского университета обработал полученные данные, выявив 84 тыс. нейронов и 500 млн связей между ними. Если вытянуть все эти «провода» в линию, их длина превысит 5 километров.
По словам специалистов, открытие может помочь понять природу аутизма, болезни Альцгеймера и других расстройств.

Результаты работы выложили в открытый доступ, позволяя ученым со всего мира продолжать исследования.

Ранее в СЩА разработали очки виртуальной реальности для мышей.

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