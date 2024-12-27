В США показали очки виртуальной реальности для мышей

Исследователи из Корнельского университета создали уникальные виртуальные очки под названием MouseGoggles для лабораторных мышей. Эти устройства позволяют ученым изучать активность мозга в процессе взаимодействия грызунов с виртуальной реальностью. Работа опубликована в журнале Nature Methods (NM).

Очки MouseGoggles были собраны из доступных материалов: дисплеев для умных часов и миниатюрных линз. Они открывают новые горизонты для проведения увлекательных экспериментов. Как отметил один из ведущих авторов исследования Мэтью Айзексон, команда вдохновлялась идеями сообщества «сделай сам». Они использовали компоненты, которые были разработаны для других целей, и нашли им новое применение.

Чтобы протестировать устройство, ученые поместили мышей на шарообразную беговую дорожку, зафиксировав их головы. Затем на экран очков было спроецировано изображение приближающегося объекта. Результаты оказались поразительными: мыши реагировали на угрозу, резко вздрагивая, что свидетельствует о высокой реалистичности создаваемой виртуальной среды. Анализ активности двух ключевых областей мозга — первичной зрительной коры и гиппокампа — подтвердил, что мыши не только видели четкие изображения, но и успешно формировали карту виртуальной среды.

Разработчики уверены, что MouseGoggles помогут глубже понять работу мозга при пространственном ориентировании. Это особенно важно для исследований таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

В будущем ученые планируют усовершенствовать устройство, сделав его легче и портативнее, а также добавить сенсорные стимулы, включая запах и вкус.

Ранее ученые получили возможность лучше разглядеть молекулы.