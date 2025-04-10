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Ученые предупредили о приближении орбитального коллапса из-за космического мусора

ЕКА: на орбите Земли находятся сотни миллионов мелких обломков
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NASA's Goddard Space Flight Center

Согласно новому отчету Европейского космического агентства (ЕКА), ситуация с космическим мусором в околоземном пространстве приближается к критической точке. Доклад опубликован на официальном сайте ЕКА.

Как следует из документа, на орбите нашей планеты сейчас находится около 40 тыс. отслеживаемых объектов, из которых лишь 11 тыс. — действующие спутники. Реальная картина еще тревожнее: эксперты оценивают количество обломков размером более 10 см в 54 тыс., а мелких фрагментов — в сотни миллионов.

Особую опасность представляет так называемый «синдром Кесслера» — каскадный эффект столкновений, когда каждый новый удар создает сотни дополнительных обломков.

Как отмечают в ЕКА, этот процесс уже начался: даже если прекратить все запуски, количество мусора будет расти за счет взаимных столкновений. В 2024 году зафиксировано 11 случаев неконтролируемого разрушения объектов, добавивших орбите 2633 новых фрагмента.

Проблема усугубляется тем, что даже крошечные частицы (1-10 мм), летящие со скоростью до 28 тыс. км/ч, способны выводить из строя спутники и угрожать МКС. При этом современные технологии пока не позволяют эффективно очищать орбиту — 90% усилий сосредоточено на профилактике, включая контролируемый сход отработавших аппаратов.

Ученые предупредили, что время на решение этой проблемы ограничено. Если уже сейчас частицы размером с горошину могут пробивать солнечные панели МКС, то через десятилетие риски возрастут в несколько раз.

Ранее исследователи создали метод обнаружения мелкого космического мусора.

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