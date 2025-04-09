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Ученые воскресили мозг покойного композитора для создания музыки

The Guardian: органоиды мозга заставили генерировать музыку в реальном времени
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pablosanz (Pablo Sanz Almoguera)/commons.wikimedia.org

В Художественной галерее Западной Австралии в городе Перт представили необычный проект Revivification — инсталляцию, в которой «оживший» мини-мозг покойного американского композитора Элвина Лусье создает музыку в реальном времени. Об проекте сообщила газета The Guardian.

Элвин Лусье был пионером экспериментальной музыки. В 1965 году композитор стал первым в мире артистом, использовавшим мозговые волны для создания живого звука в своей программной работе «Музыка для сольного исполнителя».

Лусье ушел из жизни в 2021 году в возрасте 90 лет, однако перед этим согласился передать свои клетки для создания церебральных органоидов — искусственных нейронных структур, имитирующих мозг.

Нейробиологи вырастили их из его стволовых клеток и подключили к системе, преобразующей электрическую активность в звук. Система состоит из 20 латунных пластин, которые резонируют в ответ на сигналы органоидов, создавая акустическую композицию. Инсталляция также улавливает окружающие шумы и возвращает их в нейронную сеть, позволяя ей обучаться.

По словам авторов проекта Revivification, в будущем органоиды Элвина Лусье могут отправиться на «гастроли» в Антарктиду и даже на орбиту Земли.

Ранее ученые выяснили, что отправленные в космос клетки мозга начали эволюционировать.

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