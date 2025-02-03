Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа средняя зарплата российских ученых

РАНХиГС: средняя зарплата ученых в России составляет 171 тысячу рублей
close
Максим Захаров/РИА Новости

Средняя зарплата ученого в России составляет 171 тыс. руб., об этом «Газете.Ru» рассказали в РАНХиГС.

В 2022 году зарплата руководящего состава вузов составляла в среднем 134,1 тыс. рублей, профессорско-преподавательского состава — 111,4 тысячи и научных работников вузов — 156,5 тыс. рублей. В 2023 году зарплаты выросли: у руководства — до 151,9 тыс. рублей, преподавателей — до 125,0 тысяч и научных работников — до 171 тысячи.

Таким образом, по России средние заработки научных работников вновь оказались выше зарплат руководства. В значительной мере это объясняется ростом средств, полученных на выполнение грантов и НИОКР.

«Концентрация доходов госвузов от научных исследований и разработок значительно выше концентрации доходов от образовательной деятельности. Это отражается на политике вузов по заработной плате профессорско-преподавательского состава и научных работников в условиях роста инфляции», — прокомментировала автор исследования, директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Клячко.

Исследование проводилось на базе данных Росстата за 2022 и 2023 годы и главным образом коснулось девяти субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Томская, Ростовская и Новосибирская области, Красноярский и Пермский край.

Ранее врач рассказала, о чем говорят «мушки» в глазах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами