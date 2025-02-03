Названа средняя зарплата российских ученых

Средняя зарплата ученого в России составляет 171 тыс. руб., об этом «Газете.Ru» рассказали в РАНХиГС.

В 2022 году зарплата руководящего состава вузов составляла в среднем 134,1 тыс. рублей, профессорско-преподавательского состава — 111,4 тысячи и научных работников вузов — 156,5 тыс. рублей. В 2023 году зарплаты выросли: у руководства — до 151,9 тыс. рублей, преподавателей — до 125,0 тысяч и научных работников — до 171 тысячи.

Таким образом, по России средние заработки научных работников вновь оказались выше зарплат руководства. В значительной мере это объясняется ростом средств, полученных на выполнение грантов и НИОКР.

«Концентрация доходов госвузов от научных исследований и разработок значительно выше концентрации доходов от образовательной деятельности. Это отражается на политике вузов по заработной плате профессорско-преподавательского состава и научных работников в условиях роста инфляции», — прокомментировала автор исследования, директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Клячко.

Исследование проводилось на базе данных Росстата за 2022 и 2023 годы и главным образом коснулось девяти субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Томская, Ростовская и Новосибирская области, Красноярский и Пермский край.

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